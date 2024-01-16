В ВТБ заявили, что льготная ипотека де-факто стала убыточной
Заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что из-за ужесточения требований правительства РФ по льготной ипотеке, данная программа «де-факто» стала невыгодной для банков, сообщает ТАСС.
Он пояснил, что ранее у крупных игроков рентабельность по ней «была около нуля», а после 23 декабря «стала отрицательной».
По его словам, ВТБ предлагает вернуть один процентный пункт в субсидии кредиторам, подняв значение до 2,5 п.п.
«Это сделает развитие рынка предсказуемым и понятным для всех участников. Также предлагаем сделать ипотеку с господдержкой более адресной», - заключил Горшков.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о проведении проверки в связи с жалобами застройщиков на новые условия выдачи льготной ипотеки банками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд оставил экс-президента пивоваренной компании «Балтика» в СИЗО
- Apple впервые обогнала Samsung по поставкам смартфонов
- ЦБ намерен привлечь к долгосрочным сбережениям 9 миллионов россиян
- Евросоюз ввел санкции против политического лидера ХАМАС в секторе Газа
- СМИ: Два самолета столкнулись в аэропорту Хоккайдо в Японии
- В Европарламенте призвали выдать Киеву 800 тысяч проживающих в ЕС украинцев
- СМИ: В Латвии разослали 985 россиянам повторные письма с угрозой депортации
- Гузеева регистрирует бренд для косметики, нижнего белья и одежды из латекса
- Кинотеатр в Болонье отказался от показа российского фильма из-за угроз мэра
- НАПИ: Автомобили с пробегом подорожали на 21% в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru