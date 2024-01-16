В ВТБ заявили, что льготная ипотека де-факто стала убыточной

Он пояснил, что ранее у крупных игроков рентабельность по ней «была около нуля», а после 23 декабря «стала отрицательной».

По его словам, ВТБ предлагает вернуть один процентный пункт в субсидии кредиторам, подняв значение до 2,5 п.п.

«Это сделает развитие рынка предсказуемым и понятным для всех участников. Также предлагаем сделать ипотеку с господдержкой более адресной», - заключил Горшков.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о проведении проверки в связи с жалобами застройщиков на новые условия выдачи льготной ипотеки банками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

