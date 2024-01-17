Жители Дальнего Востока взяли в 1,5 раза больше льготных ипотек в 2023 году

Отмечается, что темпы выдачи льготных ипотек на Дальнем Востоке остаются стабильно высокими. Согласно данным, в 2023 году в ДФО было выдано 39 тысяч «Дальневосточных ипотек» со ставкой до 2% годовых. Подчеркивается, что рост количества заключенных договоров по отношению к 2022 году составил 50%.

Ранее сообщалось, что доля семейной ипотеки в новостройках достигла рекордного значения. Этот вариант выбрали 70% граждан России, которые приобрели в декабре 2023 года новое жилье, передает «Радиоточка НСН».

