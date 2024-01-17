Жители Дальнего Востока взяли в 1,5 раза больше льготных ипотек в 2023 году
Молодые семьи в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2023 году оформили в полтора раза больше льготных кредитов по программе «Дальневосточная ипотека», чем в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Дальнего востока и Арктики (КРДВ).
Отмечается, что темпы выдачи льготных ипотек на Дальнем Востоке остаются стабильно высокими. Согласно данным, в 2023 году в ДФО было выдано 39 тысяч «Дальневосточных ипотек» со ставкой до 2% годовых. Подчеркивается, что рост количества заключенных договоров по отношению к 2022 году составил 50%.
Ранее сообщалось, что доля семейной ипотеки в новостройках достигла рекордного значения. Этот вариант выбрали 70% граждан России, которые приобрели в декабре 2023 года новое жилье, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru