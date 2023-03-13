Экс-глава ЦБ исключил «набеги» на банки США из-за их банкротства
Антикризисные меры в США сосредоточены на держателях депозита, им будет оказана вся необходимая помощь в получении денег, отметил в эфире НСН Сергей Дубинин.
Американские банки Signature Bank и Silicon Valley Bank оставляют доступными все депозиты для вкладчиков, чтобы держатели смогли получить свои деньги, опасности набегов на банки, как было во времена Великой депрессии в 30-е годы, не будет, заявил экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что 12 марта в США закрылся коммерческий Signature Bank из-за системных рисков — это второе финансовое учреждение, которое закрыли в стране после Silicon Valley Bank, он был 16-й в списке крупнейших банков в США. В Минфине страны уже заявили, что налогоплательщики не понесут убытков. Сергей Дубинин отметил, что принятые меры в США должны успокоить ситуацию.
«Это далеко не крупнейшие банки. Но опасность состояла в том, что вкладчики других банков начнут снимать депозиты "на всякий случай". Поэтому объявлено решение, что в понедельник все депозиты в полном объеме двух этих банков будут доступны для вкладчиков. Антикризисные меры тут сосредоточены на держателях депозита, им будет оказана помощь в получении денег. Министерство финансов, Федеральная резервная система (ФРС) и Комиссия по ценным бумагам сделали это объявление. Это должно успокоить ситуацию, непосредственной опасности набега на банки или на депозиты, как было во времена Великой депрессии в 30-е годы, не будет», - сказал Дубинин.
Он рассказал, что закрытие Signature Bank и Silicon Valley Bank может привести к тому, что Федеральная резервная система США будет и дальше повышать процентную ставку.
«Выплаты за рубеж в американских долларах, если они не покрыты притоком долларов в саму Америку (движение капитала, оплата поставки продукции по импорту), ведут к увеличению объема денежной массы. Печатный станок – это фигуральное выражение. Деньги там не печатают, они производятся, прежде всего, кредитными организациями. Эти денежные мультипликаторы работают очень интенсивно. Особенно интенсивно они были запущены в момент ковида. Именно это привело к достаточно высокой инфляции. Поэтому сегодняшний эпизод мало чего добавит к ситуации. Скорее, он приведет к тому, что ФРС будет далее повышать процентную ставку», - резюмировал Дубинин.
Ранее, 11 марта, обанкротился инвестировавший в стартапы Silicon Valley Bank, у которого начались проблемы после закрытия криптовалютного банка Silvergate. Это вызвало обеспокоенность на рынке и стремительную продажу инвесторами отраслевых акций, сообщает НСН.
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