Экс-глава ЦБ исключил «набеги» на банки США из-за их банкротства

Накануне сообщалось, что 12 марта в США закрылся коммерческий Signature Bank из-за системных рисков — это второе финансовое учреждение, которое закрыли в стране после Silicon Valley Bank, он был 16-й в списке крупнейших банков в США. В Минфине страны уже заявили, что налогоплательщики не понесут убытков. Сергей Дубинин отметил, что принятые меры в США должны успокоить ситуацию.

«Это далеко не крупнейшие банки. Но опасность состояла в том, что вкладчики других банков начнут снимать депозиты "на всякий случай". Поэтому объявлено решение, что в понедельник все депозиты в полном объеме двух этих банков будут доступны для вкладчиков. Антикризисные меры тут сосредоточены на держателях депозита, им будет оказана помощь в получении денег. Министерство финансов, Федеральная резервная система (ФРС) и Комиссия по ценным бумагам сделали это объявление. Это должно успокоить ситуацию, непосредственной опасности набега на банки или на депозиты, как было во времена Великой депрессии в 30-е годы, не будет», - сказал Дубинин.

Он рассказал, что закрытие Signature Bank и Silicon Valley Bank может привести к тому, что Федеральная резервная система США будет и дальше повышать процентную ставку.