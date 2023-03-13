Захарова рассказала, как США решит банковский кризис
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США будут поддерживать устойчивость банковской системы с помощью эмиссии.
«Напечатают ещё больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут ещё больше проблем в мире», - заявила Захарова.
Так она отреагировала на заявление американских СМИ, что в президент Джо Байден выступит с обращением и расскажет, как власти будут поддерживать устойчивость финансовых организаций.
В США закрыли второй банк за неделю по решению властей. В Минфине страны заявили, что налогоплательщики не понесут убытков. 12 марта закрылся обанкротившийся коммерческий Signature Bank из-за системных рисков — это второе финансовое учреждение, которое закрыли в стране после Silicon Valley Bank, он был 16-й в списке крупнейших банков в США, сообщает НСН.
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