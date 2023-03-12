Эксперт: кризиса из-за банкротства SVB не будет
Банковскую систему США в ближайшее время будет лихорадить из-за банкротства одного из крупнейших в стране Silicon Valley Bank, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайла Шостака.
По его словам, это не повлечет системного кризиса всей системы, так как кредитное учреждение не дотягивало до 250 миллиардов долларов, занимая 16-е место в списке крупнейших банков в страны.
Однако банкротство Silicon Valley отразилось на оценках сравнимых по размеру банков, акции которых серьезно упали за последние дни. Кроме того, банкротство банка усугубит положение крипто-сектора.
Как сообщалось ранее, политика Федеральной резервной системы (ФРС) США может вызвать проблемы для остальной финансовой системы.
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