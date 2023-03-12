Эксперт: кризиса из-за банкротства SVB не будет

Банковскую систему США в ближайшее время будет лихорадить из-за банкротства одного из крупнейших в стране Silicon Valley Bank, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайла Шостака.

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По его словам, это не повлечет системного кризиса всей системы, так как кредитное учреждение не дотягивало до 250 миллиардов долларов, занимая 16-е место в списке крупнейших банков в страны.

Однако банкротство Silicon Valley отразилось на оценках сравнимых по размеру банков, акции которых серьезно упали за последние дни. Кроме того, банкротство банка усугубит положение крипто-сектора.

Как сообщалось ранее, политика Федеральной резервной системы (ФРС) США может вызвать проблемы для остальной финансовой системы.

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