Эксперт: кризиса из-за банкротства SVB не будет

По его словам, это не повлечет системного кризиса всей системы, так как кредитное учреждение не дотягивало до 250 миллиардов долларов, занимая 16-е место в списке крупнейших банков в страны.

Однако банкротство Silicon Valley отразилось на оценках сравнимых по размеру банков, акции которых серьезно упали за последние дни. Кроме того, банкротство банка усугубит положение крипто-сектора.

Как сообщалось ранее, политика Федеральной резервной системы (ФРС) США может вызвать проблемы для остальной финансовой системы.

