Мишустин вводит «мораторий на банкротство» для авиаперевозчиков и туркомпаний
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве. Исполнено поручение должно быть до 1 апреля. Оно опубликовано на сайте кабмина.
Ведомство также должно в ускоренном темпе согласовать и внести на рассмотрение в правительство законопроекта о процедуре реструктуризации долгов организаций.
До этого Мишустин призвал органы власти не инициировать банкротств предприятий с задолженностью перед бюджетами и кредитными организациями.
Таким образом авиаперевозчики и туркомпании, столкнувшиеся с масштабными финансовыми проблемами из-за фактического закрытия своих рынков на фоне пандемии коронавируса, получат не только налоговые каникулы - власти введут для них «мораторий на банкротство».
В Росавиации ранее сообщили, что убытки российских авиакомпаний из-за приостановки полётов в связи с пандемией коронавируса могут превысить 100 млрд рублей. Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в беседе с НСН заявил, что даже если власти выделят 100 мдрд в помощь перевозчикам - от краха их это не спасет. По его прогнозам, если коронавирус продержится до осени, то убытки будут исчисляться сотнями миллиардов.
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