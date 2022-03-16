Глава Минфина Силуанов: Россия готова платить по госдолгу, но это зависит от США

Российские активы должны быть разморожены для выплаты долговых обязательств со стороны России. Такое заявление сделал министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT Arabic.

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По его словам, термин «дефолт» говорит о неспособности обслуживать свои обязательства, тогда как РФ находится в абсолютно другой ситуации. Силуанов добавил, что «деньги есть», а «платежку» российская сторона отдала. По его мнению, теперь «мяч на стороне американских властей».

По данным РБК, под платежкой глава ведомства подразумевает платежное поручение Минфина для выплаты купонов по суверенным евробондам в долларах. Оно было направлено еще 14 марта банку-корреспонденту.

Министерство передает, что объем выплат будет составлять $117,2 млн. Средства, по просьбе ведомства, должны были быть доведены до инвесторов 15 марта.

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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:СШАДолларыГосдолгПлатежиАнтон Силуанов
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