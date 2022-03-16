Глава Минфина Силуанов: Россия готова платить по госдолгу, но это зависит от США
Российские активы должны быть разморожены для выплаты долговых обязательств со стороны России. Такое заявление сделал министр финансов России Антон Силуанов в интервью RT Arabic.
По его словам, термин «дефолт» говорит о неспособности обслуживать свои обязательства, тогда как РФ находится в абсолютно другой ситуации. Силуанов добавил, что «деньги есть», а «платежку» российская сторона отдала. По его мнению, теперь «мяч на стороне американских властей».
По данным РБК, под платежкой глава ведомства подразумевает платежное поручение Минфина для выплаты купонов по суверенным евробондам в долларах. Оно было направлено еще 14 марта банку-корреспонденту.
Министерство передает, что объем выплат будет составлять $117,2 млн. Средства, по просьбе ведомства, должны были быть доведены до инвесторов 15 марта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 519 / сут.
Умерли
362 тыс.+576 / сут.
Выздоровели
15,8 млн+118 тыс. / сут.
- СПЧ обратится к миру с просьбой не лишать россиян национального достояния
- Россию отстранили от участия в Берлинском кинофестивале
- «Детский мир» зафиксировал максимальные цены на подгузники и детское питание
- Борисов: в России нарастят выпуск пассажирских самолётов ИЛ-96 и Ту-124
- Антон Долин покинул пост главного редактора журнала «Искусство кино»
- Россияне собрали почти 40 млн рублей для помощи беженцам из ЛНР и ДНР
- Швейцария ввела санкции против 200 лиц и организаций в России
- «Провокация». Зеленский прокомментировал призывы сложить оружие
- Москалькова предложила направлять маткапитал на лечение онкобольных детей
- «Не анонсируем»: Песков о возможном уходе Набиуллиной из ЦБ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru