Глава Минфина Силуанов: Россия готова платить по госдолгу, но это зависит от США

По его словам, термин «дефолт» говорит о неспособности обслуживать свои обязательства, тогда как РФ находится в абсолютно другой ситуации. Силуанов добавил, что «деньги есть», а «платежку» российская сторона отдала. По его мнению, теперь «мяч на стороне американских властей».

По данным РБК, под платежкой глава ведомства подразумевает платежное поручение Минфина для выплаты купонов по суверенным евробондам в долларах. Оно было направлено еще 14 марта банку-корреспонденту.

Министерство передает, что объем выплат будет составлять $117,2 млн. Средства, по просьбе ведомства, должны были быть доведены до инвесторов 15 марта.

