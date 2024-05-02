Денежные переводы из РФ в Армению в первом квартале снизились на 40%

В первом квартале текущего года чистый приток денежных переводов физических лиц из России в Армению составил 656,6 миллионов долларов, показатель снизился на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил начальник управления денежно-кредитной политики Центробанка Армении Айк Аветисян.

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Так, в январе-марте прошлого года этот показатель равнялся 1,1 миллиарда долларов. В свою очередь председатель армянского Центробанка Мартин Галстян объяснил, что это может быть обусловлено деятельностью расчетно-платежной системы, а также экономическими и геополитическими факторами. По его словам, это также связано с тем, что все больше людей возвращаются из РФ, чтобы работать в Армении.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что по итогу 2023 года оборот наличных денег в России увеличился на 13,7%, показатель составил 123,8 триллиона рублей. При этом отмечалось, что приток наличных на банковские счета физлиц за период вырос на 28,4% и составил 9,5 триллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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