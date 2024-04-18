Центробанк сообщил об увеличении оборота наличных денег в 2023 году на 13,7%
По итогу 2023 года оборот наличных денег в России увеличился на 13,7%, показатель составил 123,8 триллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центробанка.
По данным издания, приток наличных на банковские счета физлиц за период вырос на 28,4% и составил 9,5 триллиона рублей. Выдача со счетов увеличилась на 28,6%, до 11,7 триллионов рублей. Вместе с тем поступления наличных на вклады сократились на 9,4%, до 4,8 триллиона рублей.
Также отмечается, что наибольший оборот наличных денег зафиксирован в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
Ранее экс-глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с «Радиоточкой НСН» объяснил популярность наличных расчетов попыткой уйти от налогов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru