Центробанк сообщил об увеличении оборота наличных денег в 2023 году на 13,7%

По данным издания, приток наличных на банковские счета физлиц за период вырос на 28,4% и составил 9,5 триллиона рублей. Выдача со счетов увеличилась на 28,6%, до 11,7 триллионов рублей. Вместе с тем поступления наличных на вклады сократились на 9,4%, до 4,8 триллиона рублей.

Также отмечается, что наибольший оборот наличных денег зафиксирован в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.

Ранее экс-глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с «Радиоточкой НСН» объяснил популярность наличных расчетов попыткой уйти от налогов.

