США разрешили операции с банками из РФ для расчетов в сфере энергетики

Власти США разрешили до 1 ноября 2024 года операции в сфере энергетики с российскими банками. Соответствующая лицензия опубликована на сайте американского Министерства финансов.

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В документе говорится, что решение затрагивает Центральный банк РФ, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Росбанк и другие крупные российские кредитные организации.

Речь идет об операциях, которые касаются добычи, обработки и транспортировки нефти и природного газа. Также в перечень входит уголь, древесина и любые возобновляемые источники энергии.

Ранее США вывели из-под действия экспортных ограничений в отношении России и Белоруссии некоторые виды медицинского оборудования. Исключение составляют детали и компоненты, которые можно использовать в сфере военной промышленности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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