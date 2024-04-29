США разрешили операции с банками из РФ для расчетов в сфере энергетики
Власти США разрешили до 1 ноября 2024 года операции в сфере энергетики с российскими банками. Соответствующая лицензия опубликована на сайте американского Министерства финансов.
В документе говорится, что решение затрагивает Центральный банк РФ, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Росбанк и другие крупные российские кредитные организации.
Речь идет об операциях, которые касаются добычи, обработки и транспортировки нефти и природного газа. Также в перечень входит уголь, древесина и любые возобновляемые источники энергии.
Ранее США вывели из-под действия экспортных ограничений в отношении России и Белоруссии некоторые виды медицинского оборудования. Исключение составляют детали и компоненты, которые можно использовать в сфере военной промышленности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru