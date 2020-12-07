Экспорт российского оружия обрушили санкции и Китай

«Это данные за 2019 года, данные за 2020 год, я думаю, будут еще хуже. Дело в том, что сокращается российский военный бюджет и связанные с ним экспортно-импортные контракты. Продажи оружия за рубеж – это производные от госрасходов на вооружение. С уменьшением российского бюджета будут уменьшатся и продажи вооружений за рубеж», - пояснил он.

С другой стороны, ощущается влияние санкций. «Фактически, российский ВПК лишен возможности торговать за доллары, это значит, что надо ко всякой сделке придумывать сложную схему с использованием национальных валют или бартера – это страшно неудобно и невыгодно, не считая того, что открывает широчайшее пространство для коррупции», - сказал эксперт.

Наконец, многие страны просто отказываются от запланированных сделок, например, Малайзия хотела закупить наши истребители, но под американским давлением отказалась, напомнил он.

«Вообще, российская авиация всегда занимала достойное место на рынке, но мы сами воспитали себе конкурента в лице КНР, которая успешно копировала российские самолеты, а теперь вытеснила Россию со второго места списка стран-самых эффективных торговцев оружием и не случайно российская «Объединенная авиастроительная корпорация» не вошла в рейтинг крупнейших оружейных компаний мира», - посетовал он.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН оценил боеготовность Черноморского флота в сравнении с военно-морскими силами НАТО в регионе.

