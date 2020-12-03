«У нас большие проблемы». Черноморский флот России сравнили с флотами НАТО

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил по итогам второго дня заседаний, что Россия наращивает военную мощь в Крыму и Чёрном море, альянс отвечает на это усилением своего присутствия в регионе. Согласно отчету НАТО, Москва продолжает «напористую политику и агрессивные действия», а также регулярно ведет «запугивающие военные операции в непосредственной близости от границ НАТО». Также в отчете сообщается об «агрессии Москвы» против Украины и Грузии..

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН оценил боеготовность Черноморского флота в сравнении с военно-морскими силами НАТО в регионе.

«Сегодняшнее состояние Черноморского флота лучше, чем было лет 6 назад. Однако говорить о том, что это панацея, пока еще достаточно рано. Наш флот сегодня по своим боевым возможностям уступает боевым флотам НАТО. В первую очередь, турецкий флот по своему составу и численности превосходит российский, в первую очередь, по летным кораблям. По количеству подводных лодок Турция тоже нас обходит. Это только по Турции. А еще надо учитывать флоты Румынии, Болгарии и Греции, что в сумме ситуация на Черном море не очень в нашу пользу. В целом, ситуация намного лучше, чем раньше, но надо еще наращивать», - рассказал Сивков.