«У нас большие проблемы». Черноморский флот России сравнили с флотами НАТО
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук рассказал НСН о состоянии Черноморского флота.
Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил по итогам второго дня заседаний, что Россия наращивает военную мощь в Крыму и Чёрном море, альянс отвечает на это усилением своего присутствия в регионе. Согласно отчету НАТО, Москва продолжает «напористую политику и агрессивные действия», а также регулярно ведет «запугивающие военные операции в непосредственной близости от границ НАТО». Также в отчете сообщается об «агрессии Москвы» против Украины и Грузии..
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН оценил боеготовность Черноморского флота в сравнении с военно-морскими силами НАТО в регионе.
«Сегодняшнее состояние Черноморского флота лучше, чем было лет 6 назад. Однако говорить о том, что это панацея, пока еще достаточно рано. Наш флот сегодня по своим боевым возможностям уступает боевым флотам НАТО. В первую очередь, турецкий флот по своему составу и численности превосходит российский, в первую очередь, по летным кораблям. По количеству подводных лодок Турция тоже нас обходит. Это только по Турции. А еще надо учитывать флоты Румынии, Болгарии и Греции, что в сумме ситуация на Черном море не очень в нашу пользу. В целом, ситуация намного лучше, чем раньше, но надо еще наращивать», - рассказал Сивков.
Собеседник НСН добавил, что в случае возможного конфликта Черноморский флот не будет главной ударной силой России в регионе.
«В случае нападения на Крым воевать будет не Черноморский флот, а группировка ВВС и ВКС. Ну а если включится группировка НАТО в целом, то у нас будут большие проблемы. Во-первых, надо увеличивать количество подводных лодок, ракетных катеров, малых ракетных кораблей. Я мало себе представляю, зачем там нужно присутствие ракетного крейсера "Москва". Потому что такие корабли такого класса на Черноморском флоте убыточны, это корабль океанского класса», - объяснил эксперт.
В отчете НАТО сообщалось, что Россия продолжает «напористую политику и агрессивные действия». Как следует из документа, в альянсе назвали это препятствующим конструктивному диалогу фактором. Там указывается, что «Россия регулярно ведет запугивающие военные операции в непосредственной близости от границ НАТО».
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