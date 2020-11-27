Новейшую ЗРК С-500 закончат создавать в 2021 году

Завершить работы над новейшей зенитной ракетной системой С-500 планируется в 2021 году, сообщает «Красная звезда» со ссылкой на заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Андрея Юдина.

Речь идет о создании мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны. С-500 уже проходит госиспытания, идут закупки комплектующих для ее серийного производства, сообщает ТАСС.

С-500 научат воевать в космосе: «Прометей» защитит всю Россию

Ранее начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев в эфире НСН рассказал, что на совместном использовании «Нудоля», системы С-500 и ПВО С-350 «Витязь» будет строиться новая противоракетная оборона не только Москвы и Центрального экономического района, но и всех регионов России.

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ФОТО: С-500 «Прометей»
ТЕГИ:РакетаВооружение
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