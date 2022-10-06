«Для начала хватит»: Белоруссия потратит 1,5 млрд долларов на развитие импортозамещения
Новый российский кредит позволит заместить продукцию, которая нужна сейчас, сказал НСН белорусский экономист Алексей Дзермант.
Сферы машиностроения и микроэлектроники больше всего страдают из-за западных санкций, но для полноценного импортозамещения импортной продукции потребуется больше денег, заявил НСН белорусский экономист Алексей Дзермант.
Вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Россия выделит Белоруссии 1,5 миллиарда долларов в кредит. Деньги направят на программы импортозамещения. Продукция будет востребована и в РФ. Дзермант считает, что эти денег хватит только на замещение срочной продукции.
«Думаю, что потребуется больше денег, но для начала этого хватит. В приоритете сферы, которые больше всего пострадали от прекращения поставок из западных стран. В частности, микроэлектроника, машиностроение – узловые части, в том числе и для военной техники. Нужно снижать зависимость от Запада в военно-технической сфере. В гражданской продукции многое будет востребовано», - сказал Дзермант.
Собеседник НСН отметил, что республика обладает всеми компетенциями в области электроники, тяжелом машиностроение.
«Есть площадки, заводы, производственные мощности, но вопрос заключается в масштабе импортозамещения. При необходимости, конечно, дополнительные площадки для производства можно быстро возвести. Весь потенциал имеется», - подчеркнул Дзермант.
По его словам, нет и дефицита кадров, хотя после выборов президента Белоруссии в 2020 году и начала протестов из страны уехали некоторые специалисты.
«Сохранены основные инженерные школы. Сферы IT, электроники, машиностроении не сильно были подвержены миграционным настроениям. Конечно, часть работников мы потеряли, но это некритично для отраслей», - резюмировал Дзермант.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что случае если между Москвой и Киевом будет достигнут мир, республика хотела бы получить для себя конкретные гарантии безопасности наряду с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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