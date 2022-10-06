«Для начала хватит»: Белоруссия потратит 1,5 млрд долларов на развитие импортозамещения

Собеседник НСН отметил, что республика обладает всеми компетенциями в области электроники, тяжелом машиностроение.

«Есть площадки, заводы, производственные мощности, но вопрос заключается в масштабе импортозамещения. При необходимости, конечно, дополнительные площадки для производства можно быстро возвести. Весь потенциал имеется», - подчеркнул Дзермант.

По его словам, нет и дефицита кадров, хотя после выборов президента Белоруссии в 2020 году и начала протестов из страны уехали некоторые специалисты.

«Сохранены основные инженерные школы. Сферы IT, электроники, машиностроении не сильно были подвержены миграционным настроениям. Конечно, часть работников мы потеряли, но это некритично для отраслей», - резюмировал Дзермант.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что случае если между Москвой и Киевом будет достигнут мир, республика хотела бы получить для себя конкретные гарантии безопасности наряду с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

