Россия выделит Белоруссии кредит в $1,5 млрд

«Да, решения все приняты. Или подписали, или вот-вот подпишем. Это решение принято, и в принципе все параметры соглашения согласованы», — подчеркнул зампред правительства.

Как отметил Оверчук, средства выделят на проекты, связанные с импортозамещением и развитием соответствующих производств, пишет RT.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщал о проекте соглашения о займе в $1,5 млрд на импортозамещение, напоминает РИА ФАН.

