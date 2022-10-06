Россия выделит Белоруссии кредит в $1,5 млрд

Россия выделит Белоруссии кредит на $1,5 млрд для реализации проектов по импортозамещению, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко: Россия выделит на программы импортозамещения в Белоруссии $1,5 млрд

«Да, решения все приняты. Или подписали, или вот-вот подпишем. Это решение принято, и в принципе все параметры соглашения согласованы», — подчеркнул зампред правительства.

Как отметил Оверчук, средства выделят на проекты, связанные с импортозамещением и развитием соответствующих производств, пишет RT.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщал о проекте соглашения о займе в $1,5 млрд на импортозамещение, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмпортозамещениеКредитыРоссияБелоруссия
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