Россия выделит Белоруссии кредит в $1,5 млрд
Россия выделит Белоруссии кредит на $1,5 млрд для реализации проектов по импортозамещению, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Об этом сообщает РИА Новости.
«Да, решения все приняты. Или подписали, или вот-вот подпишем. Это решение принято, и в принципе все параметры соглашения согласованы», — подчеркнул зампред правительства.
Как отметил Оверчук, средства выделят на проекты, связанные с импортозамещением и развитием соответствующих производств, пишет RT.
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщал о проекте соглашения о займе в $1,5 млрд на импортозамещение, напоминает РИА ФАН.
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