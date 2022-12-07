Песков: Россия рассматривает различные варианты ответа на потолок цен на нефть

«Рассматриваются различные варианты. После того как решение будет принято, оно будет обнародовано», — отметил представитель Кремля в беседе с РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что Москва разрабатывает три возможных ответа на введение лимита цен на нефть. Так, РФ может полностью запретить продажу сырья поддержавшим ограничение странам, ввести запрет на экспорт по контрактам с условием потолка цен, принять индикативную цену — максимальный дисконт российской нефти Urals к сорту Brent, и запрет продавать ресурс с большей скидкой, пишет Ura.ru.

В понедельник вступило в силу решение стран ЕС о введении потолка цен на нефть из РФ, стоимость сырья установят на уровне $60 за баррель. Аналогичный лимит цен введут страны G7 и Австралия, меры начнут действовать с 5 февраля.

