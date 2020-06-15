Путин назвал рост безработицы в России не таким драматичным
Президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы заявил, что рост безработицы в стране оказался не таким драматичным в сравнении с другими странами.
Глава государства привел статистику, по которой в других странах безработица возросла на 11-16 процентов.
«У нас было 4,5 процента где-то, а сейчас в районе 6 процентов. Поэтому все-таки она растет у нас, на это нужно обращать внимание», - сказал Путин.
В ходе совещания глава Минтруда Антон Котяков заявил, что за половину месяца (с 1 июня) официальная безработица в стране выросла на 15,9 процента — до 2 млн 424 тыс. человек.
В то же время рост безработицы несколько сократился по сравнению с апрелем и маем 2020 года. При этом фактическая безработица по данным Росстата на 1 июня текущего года превышала 4,5 млн человек.
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