Путин назвал рост безработицы в России не таким драматичным

Глава государства привел статистику, по которой в других странах безработица возросла на 11-16 процентов.



«У нас было 4,5 процента где-то, а сейчас в районе 6 процентов. Поэтому все-таки она растет у нас, на это нужно обращать внимание», - сказал Путин.



В ходе совещания глава Минтруда Антон Котяков заявил, что за половину месяца (с 1 июня) официальная безработица в стране выросла на 15,9 процента — до 2 млн 424 тыс. человек.



В то же время рост безработицы несколько сократился по сравнению с апрелем и маем 2020 года. При этом фактическая безработица по данным Росстата на 1 июня текущего года превышала 4,5 млн человек.

