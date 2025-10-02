Делягин согласился, что Дерипаска стал похож на бурлака
Даже выступающие от лица предпринимателей реального сектора олигархи страдают от власти финансовых спекулянтов, заявил НСН Михаил Делягин.
В нынешних реалиях российский предприниматель – это бурлак, который тащит ладью финансовых спекулянтов, рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с НСН.
Русский предприниматель похож на бурлака на Волге. Такое сравнение предложил предприниматель Олег Дерипаска. Он опубликовал в своем Telegram-канале картину Ильи Репина «Бурлаки на Волге». «Примерно вот так сейчас выглядит русский предприниматель, ведущий бизнес на Родине нашей богоизбранной», — пояснил Дерипаска. Судно на картине, по его мнению — это «непотопляемая ладья нашей банковской системы». Делягин согласился с такой трактовкой.
«Я бы согласился с этим, но с поправкой на то, что это предприниматель реального сектора, не финансового. В остальном – да, конечно. При чудовищно завышенной ключевой ставке у нас очень дорогие кредиты, которые выступают двигателем прогресса. У нас страна настежь открыта для внешней конкуренции, китайский бизнесмен сегодня получает отличные условия в нашей стране. Еще у нас тотальный произвол монополий, плюс мошенничество. Конечно, в этой ситуации предприниматель – это бурлак, который тащит ладью финансовых спекулянтов. Власть сегодня принадлежит финансовым спекулянтам. Дерипаска абсолютно прав. Он еще очень деликатно «подбирает выражения», потому что у него бизнес», - пояснил он.
По словам депутата, ситуация для предпринимателей будет только ухудшаться.
«Конечно, олигарх в целом не похож на бурлака. Но на фоне условных банков и финансовых спекулянтов Дерипаска выглядит именно так. Разница между ним и бурлаком существенно меньше, чем между ним и хозяином жизни. Он ближе к бурлакам, по перспективам тоже. Разоряться же будут предприниматели, а не спекулянты», - заключил собеседник НСН.
Неверно сравнивать экономическую ситуацию в России с картиной Ильи Репина «Бурлаки на Волге», заявил НСН глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
