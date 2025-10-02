В нынешних реалиях российский предприниматель – это бурлак, который тащит ладью финансовых спекулянтов, рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с НСН.

Русский предприниматель похож на бурлака на Волге. Такое сравнение предложил предприниматель Олег Дерипаска. Он опубликовал в своем Telegram-канале картину Ильи Репина «Бурлаки на Волге». «Примерно вот так сейчас выглядит русский предприниматель, ведущий бизнес на Родине нашей богоизбранной», — пояснил Дерипаска. Судно на картине, по его мнению — это «непотопляемая ладья нашей банковской системы». Делягин согласился с такой трактовкой.