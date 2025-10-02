«Последнее, чего хочется»: В Госдепе высказались о втягивании НАТО в войну с РФ
Вовлечение НАТО в конфликт с Россией - то, чего Государственному департаменту США хочется меньше всего. Об этом заявил неназванный чиновник ведомства, передает телеканал Fox News.
«Последнее, чего нам хочется - это втягивание НАТО в войну с Россией», - отметил источник.
По словам собеседника СМИ, «только Богу известно», каким может быть исход такого противостояния. Как отметил чиновник, конфликт необязательно стартует с «большого взрыва», ему предшествует эскалация и «спираль токсичности».
Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у РФ никогда не было намерений нападать на НАТО, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Венгрия подписала с Францией договор на поставку 4 млрд кубометров СПГ
- Ядерный вопрос: Почему Ким Чен Ын откажется от переговоров с Трампом
- Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт для выезда в Абхазию и Белоруссию
- Умер главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
- Удар по республиканцам: Чем обернется для Трампа шатдаун в США
- Минтранс планирует апробировать систему идентификации пассажиров к концу года
- В списке локализованных автомобилей для такси не нашли замены Kia и Skoda
- «Последнее, чего хочется»: В Госдепе высказались о втягивании НАТО в войну с РФ
- Экс-депутата Мосгордумы обвинили в распространении фейков о ВС России
- Губернатор Калифорнии объявил себя «лидером свободного мира»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru