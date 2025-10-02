«Последнее, чего хочется»: В Госдепе высказались о втягивании НАТО в войну с РФ

Вовлечение НАТО в конфликт с Россией - то, чего Государственному департаменту США хочется меньше всего. Об этом заявил неназванный чиновник ведомства, передает телеканал Fox News.

«Последнее, чего нам хочется - это втягивание НАТО в войну с Россией», - отметил источник.

По словам собеседника СМИ, «только Богу известно», каким может быть исход такого противостояния. Как отметил чиновник, конфликт необязательно стартует с «большого взрыва», ему предшествует эскалация и «спираль токсичности».

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у РФ никогда не было намерений нападать на НАТО, пишет «Свободная пресса».

