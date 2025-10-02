В Москве пассажир похитил автомобиль такси

Мужчина похитил машину такси в Москве, угрожая водителю автомобиля, возбуждено уголовное дело. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Правоохранители из УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве и ОМВД по району Дорогомилово задержали 35-летнего злоумышленника, подозреваемого в нападении на водителя.

«Предварительно установлено, что во время поездки пассажир такси неожиданно достал из рукава куртки предмет, похожий на нож, направил его на водителя и потребовал остановить автомобиль... Тот припарковался возле одного из домов на Кутузовском проспекте», - рассказала Волк.

Нападавший заставил таксиста покинуть авто, пересел на водительское место и скрылся. Полиция в кратчайшие сроки установила местонахождение машины и задержала подозреваемого в Наставническом переулке. Против мужчины возбудили уголовное дело о разбое, подозреваемого заключили под стражу.

Ранее в Ульяновской области пассажир такси зарезал водителя во время поездки на трассе в Чердаклинском районе, угнал машину и попал в ДТП, напоминает РЕН ТВ.

