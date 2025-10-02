Минтранс планирует апробировать систему идентификации пассажиров к концу года

Минтранс намерен к концу года апробировать систему идентификации пассажиров для ее использования при авиаперевозках. Об этом рассказал журналистам глава ведомства Андрей Никитин.

По его словам, министерство создает комплексное технологическое решение для внедрения биометрии в аэропортах. Оно позволит пассажирам с верифицированным цифровым профилем и не входящим в категории риска проходить контроль по упрощенной процедуре. Процесс требует согласованности, и ожидать его реализации «завтра» не стоит.

«Но мы уверенно смотрим на горизонт нескольких лет. При этом к концу 2025 года планируем апробацию системы идентификации пассажиров для подтверждения ее работоспособности и применимости», - подчеркнул министр.

Впервые биометрию намерены применить в аэропорту Пулково в 2026 году в рамках пилотного проекта.

Ранее Никитин называл проблемы, связанные с ограничениями в аэропортах, одними из приоритетных задач Минтранса, пишет «Свободная пресса».

