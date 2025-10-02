Экс-депутата Мосгордумы обвинили в распространении фейков о ВС России
Бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова обвинили в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное ГСУ Следственного комитета.
По данным следствия, в апреле 2022 года экс-парламентарий публично распространил в открытом доступе в Telegram-канале заведомо ложную информацию о действиях армии РФ против мирного населения Украины.
«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Центральному административному округу... Максиму Круглову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», - указали в СК.
Правоохранители будут ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.
Накануне стало известно, что Круглова задержали по делу о дискредитации российской армии, напоминает РЕН ТВ.
