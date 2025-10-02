«Сделка заключена»: Макгрегор выступит на турнире UFC в Белом доме

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор примет участие в турнире под эгидой организации, который состоится в Белом доме. Об этом боец рассказал телеведущему Fox News Channel Шону Хэннити.

Ранее стало известно, что поединок в Белом доме пройдет 4 июля следующего года. Бой состоится в рамках мероприятий, посвященных празднованию 250-й годовщины принятия американской Декларации независимости, напоминает РЕН ТВ.

Как отметил Макгрегор, «сделка заключена, подписана, доставлена».

«Макгрегор будет биться в Белом доме на 250-летие Америки», - отметил ирландский спортсмен.

Конору Макгрегору 37 лет, боец не выступал в UFC с 2021 года, когда получил травму в поединке с Дастином Порье.

