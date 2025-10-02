«Сделка заключена»: Макгрегор выступит на турнире UFC в Белом доме
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор примет участие в турнире под эгидой организации, который состоится в Белом доме. Об этом боец рассказал телеведущему Fox News Channel Шону Хэннити.
Ранее стало известно, что поединок в Белом доме пройдет 4 июля следующего года. Бой состоится в рамках мероприятий, посвященных празднованию 250-й годовщины принятия американской Декларации независимости, напоминает РЕН ТВ.
Как отметил Макгрегор, «сделка заключена, подписана, доставлена».
«Макгрегор будет биться в Белом доме на 250-летие Америки», - отметил ирландский спортсмен.
Конору Макгрегору 37 лет, боец не выступал в UFC с 2021 года, когда получил травму в поединке с Дастином Порье.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Делягин согласился, что Дерипаска стал похож на бурлака
- «Сделка заключена»: Макгрегор выступит на турнире UFC в Белом доме
- В Москве пассажир похитил автомобиль такси
- СК завел дело после гибели главы района Новосибирска на охоте
- В Воронежской области два частных дома повреждены из-за атаки БПЛА
- Драпеко: Лоза не стал заслуженным артистом не из-за «плоской Земли»
- В Белом доме проведут для Трампа закрытый брифинг по разведке
- Затворник и нейросеть: Какие тайны скрывает новый роман Пелевина
- ПВО уничтожила 85 украинских дронов над территорией России
- В аэропорту в Нью-Йорке столкнулись два самолета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru