Губернатор Калифорнии объявил себя «лидером свободного мира»

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом назвал себя «лидером свободного мира» на фоне частичной приостановки работы (шатдауна) правительства страны. Об этом сообщили в пресс-службе политика.

«Хорошие новости, патриоты! Раз Вашингтон не работает, теперь я... буду лидером свободного мира», - указано в заявлении.

Ньюсом представил «очень простую» программу, включающую всеобщее здравоохранение, бесплатные школьные обеды, отмену «плохих» пошлин, бесплатные куриные яйца и субсидии на гель для волос «только для красивых демократов». Также губернатор выступил за легализацию марихуаны и отмену комиссии при покупке билетов для фанатов певицы Тейлор Свифт на одном из сервисов.

Ранее республиканцы и демократы в Конгрессе США не смогли согласовать бюджет, федеральное правительство официально приостановило работу. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что шатдаун угрожает национальной безопасности, отмечает РЕН ТВ.

