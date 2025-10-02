Минпромторг так и не предложил сфере такси замену массовым автомобилям Kia, Skoda и Toyota Camry, заявил НСН главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которым разрешат работать в такси после вступления в силу закона о локализации в марте 2026 года. Среди них — несколько моделей Lada, УАЗ, «Москвич», а также Sollers, Evolute и Voyah. Кадаков назвал список «неадекватным».