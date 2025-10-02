В списке локализованных автомобилей для такси не нашли замены Kia и Skoda

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в эфире НСН заявил, что пока в список не вошли даже самые локализованные бренды Solaris и Haval. 

Минпромторг так и не предложил сфере такси замену массовым автомобилям Kia, Skoda и Toyota Camry, заявил НСН главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которым разрешат работать в такси после вступления в силу закона о локализации в марте 2026 года. Среди них — несколько моделей Lada, УАЗ, «Москвич», а также Sollers, Evolute и Voyah. Кадаков назвал список «неадекватным».

Депутат Гусев анонсировал стандарт для автомобилей такси
«Этот список трудно назвать нормальным или адекватным. Сейчас из этого списка в такси используется только Lada, особенно в регионах. В Москве используется «Москвич», а все остальное в такси сейчас не используется. Sollers еще даже продавать не начали, Evolute в такси представлены очень локально. Это все не массовая история, массовой историей у нас были Kia и Skoda, в более высоком классе - Toyota Camry. Ничего вместо них в этом списке не предложено. А еще в этом списке нет двух самых локализованных брендов – Solaris и Haval. Это очень странная история. Конечно, список будет актуализироваться, но пока много вопросов», - отметил он.

Автомобили, на которых Минпромторг предложил работать таксистам, не соответствуют требованиям водителей и пассажиров, необходимо создать специальный автомобиль для работы в такси. Об этом НСН заявил председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:АвтомобилиТакси

Горячие новости

Все новости

партнеры