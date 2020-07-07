Делягин: Государство не реагирует на кошмарную ситуацию с доходами россиян

За время пандемии COVID-19 доля тех граждан, чей среднемесячный доход составляет меньше 15 тысяч рублей, выросла с 38 до 45%. Это следует из опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива».

Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН отметил, что государство почти никак не реагирует на сложившуюся кошмарную ситуацию.