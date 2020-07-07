Делягин: Государство не реагирует на кошмарную ситуацию с доходами россиян

За время пандемии COVID-19 доля тех граждан, чей среднемесячный доход составляет меньше 15 тысяч рублей, выросла с 38 до 45%. Это следует из опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива».

Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН отметил, что государство почти никак не реагирует на сложившуюся кошмарную ситуацию.

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«Это даже ниже официальной оценки среднего класса, которой нас шокировала наше замечательное руководство. То есть 45 процентов людей получают меньше 15 тысяч рублей в месяц. Напомню, реальный прожиточный минимум, который официально занижен примерно вдвое, до «коронабесия» составлял где-то 25 тысяч рублей. Причем здесь не очень понятно, у кого доход стал меньше, а у кого он приблизился к нулю, обнулился как президентские сроки. И государство практически никак не реагирует на эту кошмарную ситуацию и никак не оказывает значимую поддержку людям», – сказал он.

Однако, как отметил экономист Михаил Делягин в эксклюзивном интервью НСН, возможно предложение разрешить продажу спиртного вблизи больниц является своеобразной поддержкой государства.

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