Делягин: Государство не реагирует на кошмарную ситуацию с доходами россиян
За время пандемии COVID-19 доля тех граждан, чей среднемесячный доход составляет меньше 15 тысяч рублей, выросла с 38 до 45%. Это следует из опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива».
Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН отметил, что государство почти никак не реагирует на сложившуюся кошмарную ситуацию.
«Это даже ниже официальной оценки среднего класса, которой нас шокировала наше замечательное руководство. То есть 45 процентов людей получают меньше 15 тысяч рублей в месяц. Напомню, реальный прожиточный минимум, который официально занижен примерно вдвое, до «коронабесия» составлял где-то 25 тысяч рублей. Причем здесь не очень понятно, у кого доход стал меньше, а у кого он приблизился к нулю, обнулился как президентские сроки. И государство практически никак не реагирует на эту кошмарную ситуацию и никак не оказывает значимую поддержку людям», – сказал он.
Однако, как отметил экономист Михаил Делягин в эксклюзивном интервью НСН, возможно предложение разрешить продажу спиртного вблизи больниц является своеобразной поддержкой государства.
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