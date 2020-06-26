Россияне согласились терпеть унижения ради прибавки к зарплате

Кроме того, 24 процента респондентов заявили о готовности закрывать глаза на крики начальника за прибавку к зарплате, а почти половине (48 процентов) будет достаточно публичных извинений.



В то же время 40 процентов опрошенных признались, что им уже приходилось менять работу из-за унижений со стороны начальства и коллег, а 28 процентов готовы уволить своего руководителя, если им представится такая возможность.



Переход на удаленный режим работы привел к тому, что отношения испортились в каждом втором коллективе. Почти каждый второй руководитель (45 процентов) заявил, что не могут сдерживать себя и кричат на подчиненных. Большинство сотрудников (58 процентов) решают конфликтные ситуации без агрессии.



Работодатели считают, что на «удаленке» сотрудники расслабились и начали срывать сроки выполнения поставленных задач.

