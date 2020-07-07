Делягин: Доходы россиян обнулились, как президентские сроки

Михаил Делягин: «Цены выросли совершенно чудовищно. Я когда посмотрел на цены крымских курортов, у меня сложилось впечатление, что украинские владельцы задрали цены в два раза, и к ним подтянулись российские владельцы этих курортов. Учитывая, что лишних денег нет, и совершенно неохота выбрасывать их на ветер, а из-за качества российских курортов и в обычное-то время не хочется туда ехать, я как-то иначе решу вопрос своего отдыха. Ситуация в России для большинства граждан примерно такая же, только с учетом того, что у людей просто нет денег», – отметил в эфире НСН Михаил Делягин.

