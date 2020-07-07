Делягин: Доходы россиян обнулились, как президентские сроки

Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

Россияне объяснили нежелание отдыхать на отечественных курортах

Российские туристы объяснили, почему не хотят отдыхать на отечественных курортах после пандемии коронавируса. Как выяснил сервис путешествий «Туту.ру», первый отрицательный фактор для отдыхающих – дороговизна. Кроме того, многие путешественники считают, что проводить отпуск внутри страны скучно.

Михаил Делягин: «Цены выросли совершенно чудовищно. Я когда посмотрел на цены крымских курортов, у меня сложилось впечатление, что украинские владельцы задрали цены в два раза, и к ним подтянулись российские владельцы этих курортов. Учитывая, что лишних денег нет, и совершенно неохота выбрасывать их на ветер, а из-за качества российских курортов и в обычное-то время не хочется туда ехать, я как-то иначе решу вопрос своего отдыха. Ситуация в России для большинства граждан примерно такая же, только с учетом того, что у людей просто нет денег», – отметил в эфире НСН Михаил Делягин.

2

Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей за время пандемии увеличилась до 45%

За время пандемии COVID-19 доля тех граждан, чей среднемесячный доход составляет меньше 15 тысяч рублей, выросла с 38 до 45%. Это следует из опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива».

Михаил Делягин: «Это даже ниже официальной оценки среднего класса, которой нас шокировала наше замечательное руководство. То есть 45 процентов людей получают меньше 15 тысяч рублей в месяц. Напомню, реальный прожиточный минимум, который официально занижен примерно вдвое, до «коронабесия» составлял где-то 25 тысяч рублей. Причем здесь не очень понятно, у кого доход стал меньше, а у кого он приблизился к нулю, обнулился как президентские сроки. И государство практически никак не реагирует на эту кошмарную ситуацию и никак не оказывает значимую поддержку людям», – сказал он в интервью НСН.

3

В России хотят разрешить торговать алкоголем рядом с медучереждениями

Министерство промышленности и торговли готовит законопроект, позволяющий властям регионов самостоятельно определять правила продажи алкогольной продукции вблизи медицинских учреждений. Сейчас продажа спиртных напитков запрещена поблизости от детских, образовательных, культурных и медицинских организаций.

Михаил Делягин: «Возможно, эта новость как раз проходит по господдержке гражданам. Действительно, с одной стороны, здравоохранение превращено в «здравозахоронение». Я пойму людей, которым, выйдя из очередного медпункта, нужно выпить прямо сейчас. А с другой стороны, нужно войти в положение врачей. Потому что они отчасти уволены, отчасти находятся в абсолютно невыносимых условиях, а некоторые не имеют возможности получить нормальные профессиональные подготовки. И государство, не решая проблемы, которые реально существуют в обществе, хотя бы дает людям возможность напиться и забыться», – отметил Михаил Делягин в интервью НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские НовостиЭкономикаМихаил Делягин
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