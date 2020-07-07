Делягин: Доходы россиян обнулились, как президентские сроки
Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россияне объяснили нежелание отдыхать на отечественных курортах
Российские туристы объяснили, почему не хотят отдыхать на отечественных курортах после пандемии коронавируса. Как выяснил сервис путешествий «Туту.ру», первый отрицательный фактор для отдыхающих – дороговизна. Кроме того, многие путешественники считают, что проводить отпуск внутри страны скучно.
Михаил Делягин: «Цены выросли совершенно чудовищно. Я когда посмотрел на цены крымских курортов, у меня сложилось впечатление, что украинские владельцы задрали цены в два раза, и к ним подтянулись российские владельцы этих курортов. Учитывая, что лишних денег нет, и совершенно неохота выбрасывать их на ветер, а из-за качества российских курортов и в обычное-то время не хочется туда ехать, я как-то иначе решу вопрос своего отдыха. Ситуация в России для большинства граждан примерно такая же, только с учетом того, что у людей просто нет денег», – отметил в эфире НСН Михаил Делягин.
Доля россиян с доходом ниже 15 тысяч рублей за время пандемии увеличилась до 45%
За время пандемии COVID-19 доля тех граждан, чей среднемесячный доход составляет меньше 15 тысяч рублей, выросла с 38 до 45%. Это следует из опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива».
Михаил Делягин: «Это даже ниже официальной оценки среднего класса, которой нас шокировала наше замечательное руководство. То есть 45 процентов людей получают меньше 15 тысяч рублей в месяц. Напомню, реальный прожиточный минимум, который официально занижен примерно вдвое, до «коронабесия» составлял где-то 25 тысяч рублей. Причем здесь не очень понятно, у кого доход стал меньше, а у кого он приблизился к нулю, обнулился как президентские сроки. И государство практически никак не реагирует на эту кошмарную ситуацию и никак не оказывает значимую поддержку людям», – сказал он в интервью НСН.
В России хотят разрешить торговать алкоголем рядом с медучереждениями
Министерство промышленности и торговли готовит законопроект, позволяющий властям регионов самостоятельно определять правила продажи алкогольной продукции вблизи медицинских учреждений. Сейчас продажа спиртных напитков запрещена поблизости от детских, образовательных, культурных и медицинских организаций.
Михаил Делягин: «Возможно, эта новость как раз проходит по господдержке гражданам. Действительно, с одной стороны, здравоохранение превращено в «здравозахоронение». Я пойму людей, которым, выйдя из очередного медпункта, нужно выпить прямо сейчас. А с другой стороны, нужно войти в положение врачей. Потому что они отчасти уволены, отчасти находятся в абсолютно невыносимых условиях, а некоторые не имеют возможности получить нормальные профессиональные подготовки. И государство, не решая проблемы, которые реально существуют в обществе, хотя бы дает людям возможность напиться и забыться», – отметил Михаил Делягин в интервью НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
694 тыс.+6 368 / сут.
Умерли
10 494+198 / сут.
Выздоровели
464 тыс.+9 551 / сут.
- Еще 28 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
- Россияне массово беднеют, но власти в это не верят
- В Калининграде задержаны вербовщики террористов
- Защита Сафронова намерена обжаловать его арест
- Делягин: Доходы россиян обнулились, как президентские сроки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru