ВТБ с 17 июня приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания лимита

В банке отметили, что причиной прекращения выдачи ипотеки стало исчерпание выделенного лимита, при этом банк продолжит принимать заявки на эту программу.

Ранее Владимир Путин предложил расширить семейную ипотеку по ставке 6% на покупку жилья в малых городах вне зависимости от возраста детей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

