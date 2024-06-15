ВТБ с 17 июня приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания лимита

Банк ВТБ с 17 июня прекратит выдачу IT-ипотеки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки продлили до 2031 года

В банке отметили, что причиной прекращения выдачи ипотеки стало исчерпание выделенного лимита, при этом банк продолжит принимать заявки на эту программу.

Ранее Владимир Путин предложил расширить семейную ипотеку по ставке 6% на покупку жилья в малых городах вне зависимости от возраста детей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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