ВТБ с 17 июня приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания лимита
15 июня 202416:59
Банк ВТБ с 17 июня прекратит выдачу IT-ипотеки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
В банке отметили, что причиной прекращения выдачи ипотеки стало исчерпание выделенного лимита, при этом банк продолжит принимать заявки на эту программу.
Ранее Владимир Путин предложил расширить семейную ипотеку по ставке 6% на покупку жилья в малых городах вне зависимости от возраста детей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- ВТБ с 17 июня приостановит выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания лимита
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru