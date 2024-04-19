Доля фрилансеров-релокантов в 2024 году упала до 2,3%

Он также уточнил, что в октябре-декабре 2023 года показатель составлял 3,3%. Число фрилансеров-релокантов впервые резко увеличилось в 2022 году.

«Однако уже в первые три месяца 2024 года мы зафиксировали снижение количества фрилансеров-релокантов. Кроме того, часть фрилансеров возвращается в Россию», — сказал он.

Уточняется, что большая часть фрилансеров работает маркетологами и PR-специалистами, программистами, менеджерами проектов, финансовыми менеджерами и аналитиками.

Ранее сообщалось, что фрилансеры больше подвержены тревожности, чем штатные сотрудники. Чаще всего со стрессом сталкиваются менеджеры, маркетологи и дизайнеры, передает «Радиоточка НСН».

