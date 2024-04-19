Доля фрилансеров-релокантов в 2024 году упала до 2,3%

Доля российских фрилансеров, пребывающих за рубежом, в январе — марте 2024 года составила 2,3% от общего числа работающих на себя, сообщил «Газете.Ru» директор по продажам международного сервиса для фрилансеров Solar Staff Андрей Павлов.

Назад, на Родину? Релоканты возвращаются в Россию за лучшей жизнью

Он также уточнил, что в октябре-декабре 2023 года показатель составлял 3,3%. Число фрилансеров-релокантов впервые резко увеличилось в 2022 году.

«Однако уже в первые три месяца 2024 года мы зафиксировали снижение количества фрилансеров-релокантов. Кроме того, часть фрилансеров возвращается в Россию», — сказал он.

Уточняется, что большая часть фрилансеров работает маркетологами и PR-специалистами, программистами, менеджерами проектов, финансовыми менеджерами и аналитиками.

Ранее сообщалось, что фрилансеры больше подвержены тревожности, чем штатные сотрудники. Чаще всего со стрессом сталкиваются менеджеры, маркетологи и дизайнеры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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