Будет дефолт? Экономист рассказал, сколько банков разорится в 2021 году

Председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев в эфире НСН назвал виды банков, которые могут исчезнуть в России.

До 33 банковских организаций могут лишиться лицензий в 2021 году из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и оттоком средств вкладчиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование рейтингового агентства "Эксперт РА". По результатам исследования, около 9% кредитных организаций в РФ находятся в зоне риска дефолта в текущем году.

Председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев в эфире НСН рассказал, что уход с рынка 20-30 небольших банков не затронет интересы граждан в целом.

До 30 российских банков могут лишиться лицензии в текущем году

«Назвать точное количество банков, которое в текущем году уйдет с рынка нельзя, но то, что их число сократится – совершенно точно. Вероятнее всего, уйдут малые и средние банки. Крупные банки, так называемые too big to fail, нельзя ронять, и потому они станут еще крупнее. Да, где-то 20-30 банков может уйти с рынка, большинство из них – принудительно, в том числе потому, что в России нет механизмов добровольного цивилизованного ухода с рынка», - сказал Мехтиев.

При этом на макроэкономике уход этих банков с рынка никак не скажется и дефолта в России ждать не стоит, считает эксперт.

«Дефолт 1998 года был явно не из-за банков, кредитный кризис 2008 года тоже был не из-за банков. Вопрос дефолта России – это вопрос макроэкономический, а не стабильности банковской системы. Сейчас нет никаких признаков того, что дефолт возможен и тем более из-за банковской системы», - заявил Мехтиев.

Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в эфире НСН ранее рассказал, как защитить интересы непрофессиональных участников рынка ценных бумаг, а главный аналитик ПСБ Богдан Зварич сообщил об особенностях инвестирования в акции и облигации.

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ФОТО: РИА Новости
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