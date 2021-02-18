Будет дефолт? Экономист рассказал, сколько банков разорится в 2021 году

«Назвать точное количество банков, которое в текущем году уйдет с рынка нельзя, но то, что их число сократится – совершенно точно. Вероятнее всего, уйдут малые и средние банки. Крупные банки, так называемые too big to fail, нельзя ронять, и потому они станут еще крупнее. Да, где-то 20-30 банков может уйти с рынка, большинство из них – принудительно, в том числе потому, что в России нет механизмов добровольного цивилизованного ухода с рынка», - сказал Мехтиев.

При этом на макроэкономике уход этих банков с рынка никак не скажется и дефолта в России ждать не стоит, считает эксперт.

«Дефолт 1998 года был явно не из-за банков, кредитный кризис 2008 года тоже был не из-за банков. Вопрос дефолта России – это вопрос макроэкономический, а не стабильности банковской системы. Сейчас нет никаких признаков того, что дефолт возможен и тем более из-за банковской системы», - заявил Мехтиев.

Директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в эфире НСН ранее рассказал, как защитить интересы непрофессиональных участников рынка ценных бумаг, а главный аналитик ПСБ Богдан Зварич сообщил об особенностях инвестирования в акции и облигации.

