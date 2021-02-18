До 30 российских банков могут лишиться лицензии в текущем году

До 33 банковских организаций могут лишиться лицензий в 2021 году из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и оттоком средств вкладчиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование рейтингового агентства "Эксперт РА".

По результатам исследования, около 9% кредитных организаций в РФ находятся в зоне риска дефолта в текущем году. Аналитики считают, что неэффективные банки в 2021 году продолжат поглощаться "более крупными игроками".

Эксперты полагают, что "индекс здоровья" банковского сектора будет расти, но высоких темпов восстановления экономической активности не будет до тех пор, пока не вернется уровень потребительской активности.

По данным РИА Новости, ЦБ РФ под руководством Эльвиры Набиуллиной лишил лицензий более 420 банков в стране с 2013 года. Однако темпы отзыва лицензии в настоящий момент уменьшились. В 2020 году банки лишились 15 лицензий, еще 21 кредитная организация отказалась от лицензирования добровольно.

