Прибыльнее вкладов. Финансист раскрыл альтернативные источники пассивного дохода

Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич в эфире НСН рассказал, что в качестве источника пассивного дохода можно рассмотреть облигации и акции.

«При консервативном подходе к инвестированию можно рассмотреть облигации федерального займа, облигации крупных российских компаний, чья доходность выше доходности депозита. Другим инструментом инвестирования может стать рынок акций, однако он несет на себе повышенные риски относительно облигаций. И здесь придется следить за инвестициями, ведь акции могут и дешеветь. Конечно, можно сделать упор и на дивидендные истории, которые также позволят получать пассивный доход, но компания может изменить дивидендную политику, что приведет к снижению дивидендных выплат. А потому все же не стоит рассматривать покупку акций как вид чистого пассивного дохода», - сказал Зварич.

Он напомнил, что любая инвестиция в принципе несет в себе риски, а инвестиции в акции несут риски снижения цен на эти бумаги.

Ранее Зварич в эфире НСН рассказал, на что стоит обратить внимание инвесторам в 2021 году.

