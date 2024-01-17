СМИ: В России возник дефицит уникального препарата от повторного инфаркта

Отмечается, что в России нет его дженериков. По данным газеты, речь идет о таблетках «эффиент» от американской компании «Eli Lilly». Официальный дистрибутор препарата в России заявил, что поставки были прекращены еще в сентябре 2023 года и планов по их возобновлению нет.

Ранее стало известно, что Фармацевтическая компания «Герофарм» поставила на российский рынок порядка 250 тысяч упаковок отечественного препарата «Семавик», который является аналогом датского средства от диабета «Оземпик», напоминает RT. Отмечается, что препарат уже доступен для заказа в большинстве регионов России.

