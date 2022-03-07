В Европе допустили сокращение урожая без азотных удобрений из России

Из-за ситуации вокруг Украины и введенных на фоне этого санкций Россия рассматривает возможность заморозить экспорт удобрений до возобновления «ритмичной работы» перевозчиков и получения гарантий выполнения экспортных поставок в полном объеме, пишет Газета.ру.

Отмечается, что российские удобрения занимают почти 25% от общего объема импортных азотных удобрений в Европе. Кроме того, РФ — ведущий поставщик природного газа и аммиака, основы состава азотных удобрений.

Pleinchamp считает, что в текущем году Европу ожидает сокращение урожая и рост стоимости азотных удобрений. При этом Франции предрекают дефицит зерна из-за увеличения цен на удобрения и риска их полного исчезновения с прилавков, пишет Ura.ru.

