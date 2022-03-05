Кабмин выделил еще пять миллиардов рублей на поддержку аграриев
Правительство выделило дополнительно 5 миллиардов рублей на выдачу льготных кредитов агропромышленному комплексу, сообщили в пресс-службе правительства, передает ТАСС.
Отмечается, что выделенная сумма поможет просубсидировать более 8 тысяч займов на фоне повышения ключевой ставки.
Сообщается также, что в 2021 году на предоставление льготных кредитов аграриям было выделено 90 миллиардов рублей.
Ранее министерство промышленности и торговли России рекомендовало отечественным производителям удобрений приостановить отгрузку на экспорт, в связи с логистическими проблемами на фоне антироссийских санкций из-за специальной операции на Украине.
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