Эксперт объяснила, почему россияне пошли в ломбарды
Клиентура ломбардов выросла за последний год, так как государство ограничило возможности для выдачи денег у банков и микрофинансовых организаций, заявила НСН Людмила Грибок.
Россияне стали чаще ходить в ломбарды, чтобы получить деньги не только в банках и микрокредитных организациях, рассказала председатель правления Региональной ассоциации ломбардов Людмила Грибок в эфире НСН.
Российские ломбарды в 2024 году выдали населению 302 миллиарда рублей займов, что на четверть больше, чем в 2023 году, говорится в аналитическом материале ЦБ «Тенденции развития рынка ломбардов в 2024 году». Из данных материала следует, что сумма среднего займа увеличилась почти на 31%: с 16 тысяч рублей до 21 тысячи рублей. Эксперт не удивилась такой статистике.
«У ломбардов за последний год стало на 10% больше клиентов, потому что ужесточились требования к банкам и микрофинансовым организациям, люди пошли за деньгами. Чаще всего несут ювелирные изделия — до 95%, остальное — шубы, меха, техника, спортивный инвентарь. Есть и антикварные товары, но их почти не осталось, они все закончились в 1990-е, может, что-то еще есть в Санкт-Петербурге. Срок залога предметов всегда стандартный — один месяц, его можно продлить еще на 30 дней, на так называемый льготный период, потому что человек мог заболеть и не дойти до ломбарда. Все легальные конторы еще ждут две недели сверху и дают возможность выкупить товар. Клиент может оплатить проценты и продолжить хранение или погасить займ по частям, но через два месяца, если он ничего не платил, — все остается в ломбарде и уходит в невыкуп. Большая часть изделий уже нетоварного вида, они едут на металлолом, а остальное попадает в Федеральную пробирную палату на маркировку и выкладывается на витрину. 80% выкупается, 20% остается — это пропорция, которая сейчас работает у классических ломбардов», — отметила она.
Ранее экономист и бизнес-эксперт Олеся Бакаева заявила в пресс-центре НСН, что россияне зачастую покупают вещи в кредит и рассрочку, которые на самом деле себе не могут позволить по своему доходу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко раскритиковал белорусскую киноиндустрию
- Зеленский ввел санкции против «Движения первых» и «Артека»
- СМИ: Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» ушел в ЦСКА
- Михаил Ефремов сыграет главную роль в сериале-антиутопии
- Абрамович заявил, что более не намерен владеть футбольными клубами
- МО РФ: Вторая группа российских военнопленных возвращена из Украины
- Госдума приняла законопроект о создании национального мессенджера
- Пенсионерам объяснили, как на даче сохранить здоровье в жару
- Живущий в Лос-Анджелесе выходец из РФ заявил о гражданской войне в городе
- Путин продлил срок действия ответных мер на потолок цен на нефть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru