Россияне стали чаще ходить в ломбарды, чтобы получить деньги не только в банках и микрокредитных организациях, рассказала председатель правления Региональной ассоциации ломбардов Людмила Грибок в эфире НСН.

Российские ломбарды в 2024 году выдали населению 302 миллиарда рублей займов, что на четверть больше, чем в 2023 году, говорится в аналитическом материале ЦБ «Тенденции развития рынка ломбардов в 2024 году». Из данных материала следует, что сумма среднего займа увеличилась почти на 31%: с 16 тысяч рублей до 21 тысячи рублей. Эксперт не удивилась такой статистике.