«Чудовищный разврат!»: Делягин оценил нововведения по зарплатам топ-менеждеров

Михаил Делягин в эфире НСН предостерег Минфин от работы с квалифицированными управленцами по принципу «денег нет».

Новые критерии оплаты работы топ-менеждеров надо было ввести еще двадцать лет назад, сказал в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Ранее стало известно, что в России будет скорректирована система премирования руководства госкомпаний. По данным «Коммерсанта», ее увяжут с достижением ключевых показателей эффективности.

«Инвесторы убегают»: В Госдуме оценили возможную реприватизацию госкомпаний
«То, что это не было сделано до сих пор, свидетельствует о чудовищном разврате, который существовал в сфере оплаты топ-менеджеров госкомпаний. Это должно было быть сделано давным-давно, 20 лет назад и раньше. Топ-менеджеры госкомпаний, по сути, сами себе назначали вознаграждение, а это немножко неправильно», - сказал Делягин.

При этом он указал Минфину, как не допустить «утечки мозгов» при внедрении новых правил.

«Главное, чтобы позиция Минфина, которую в свое время Лившиц (экс-министр финансов РФ Александр Лившиц – прим. НСН) сформулировал как "денег нет", не привела к дополнительной утечке квалифицированных управленцев из госкомпаний. Но я думаю, что в нынешних условиях этого не произойдет», - заключил собеседник НСН.
«Кровавые потрясения»: Экономист назвал последствия возможной реприватизации госкомпаний

Делягин также высказал мнение, что нововведения должны касаться всех госкомпаний, а не только избранных.

Ранее вице-президент НИУ «Высшая школа экономики» Лев Якобсон заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что качество управления госкомпаниями в России находится на низком уровне, указав на «Роснефть» и «Газпром».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минфин РФГоскорпорацииМихаил Делягин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры