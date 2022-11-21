«Чудовищный разврат!»: Делягин оценил нововведения по зарплатам топ-менеждеров

Новые критерии оплаты работы топ-менеждеров надо было ввести еще двадцать лет назад, сказал в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Ранее стало известно, что в России будет скорректирована система премирования руководства госкомпаний. По данным «Коммерсанта», ее увяжут с достижением ключевых показателей эффективности.