В институте ВЭБ.РФ предложили создать криптозолотой рубль
Аналитики Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ предложили создать «золотой рубль» — обеспеченный золотом стейблкоин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад учреждения.
Специалисты заявили о необходимости реализации новых решений по альтернативным валютам платежей для внешней торговли и перехода к качественно другой финансово-денежной системе на фоне санкций против России. В институте исследований и экспертизы указывают, что курс криптозолотого рубля будет привязан к курсу золота на мировом рынке. Это позволило бы защитить операции с российской валютой от блокировок со стороны США.
Основное отличие «золотого» рубля от цифрового будет заключаться в золотом обеспечении и направленности на расчеты между третьими странами без участия РФ, пишет Газета.ру.
Кроме того, в качестве еще одного варианта для международных расчетов эксперты предлагают использование бартерных схем и создание новых офшорных зон. Это позволит проводить расчеты, не используя «токсичные» валюты, отмечает РИА ФАН.
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