На 6% год к году выросло число опрошенных россиян, которые не собираются открывать бизнес. Как следует из совместного исследовании сервиса SuperJob и компании «Контур.Фокус», в 2026 году в нежелании запускать собственное дело признались 40% граждан, а в 2025 года таковых было 34%. Открыть свой бизнес хотел бы 51% респондентов, еще 9% затруднились с ответом. Шубин отметил, что глобально на экономику это влияет, однако этот эффект нельзя оценивать только негативно.

«Это влияет на малый бизнес — стартовая история это в любом случае малый бизнес. То есть, нет притока новых предпринимателей. Но если мы говорим про экономику в целом, то мы уже не раз слышали, что нужны кадры, в том числе инженерные, технические и разнорабочие в разных сферах. Так что это не хорошо или плохо, просто это факт, с которым надо мириться. Может быть, для экономики это и не так плохо глобально. Хотя мы понимаем, что именно малый и средний бизнес является двигателем во всех странах мира: и средний класс развивает, и налоги платит, и создает вокруг себя что-то новое», — отметил он.

На нежелание россиян открывать свое дело влияет сразу несколько факторов: от повышения налогов и общей нестабильности до отсутствия популяризации малого предпринимательства, считает эксперт.

«Налоги повышались два года подряд для субъектов микро- и малого бизнеса — это один из факторов. Второй — нестабильная экономическая ситуация, когда людям хочется не рисковать, а получать стабильную зарплату, оклад. Когда у нас был федеральный проект по популяризации предпринимательства, в то время был самый большой индекс людей, кто хотел открыть свое дело. Много говорилось про предпринимательство, много было программ по открытию предпринимательского дела. Сейчас такого нет. С другой стороны, сейчас с учетом развития технологий очень сильно сокращается скорость принятия решения, скорость аналитики, которую можно получить с помощью искусственного интеллекта. Можно проанализировать отрасль, сферу, регион, понять как и где лучше начать», — пояснил собеседник НСН.