Бьются за оклад: Как нежелание россиян открывать свой бизнес влияет на экономику
Налоги, риски и нестабильность разворачивают россиян в сторону работы по найму, но у этого есть как плюсы, так и минусы, заявил НСН Андрей Шубин.
Хотя малый и средний бизнес дает экономике много, желание работать по найму поможет решить острые кадровые вопросы, а чтобы стимулировать людей открывать свое дело, необходимо подходить к вопросу комплексно, рассказал НСН исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.
На 6% год к году выросло число опрошенных россиян, которые не собираются открывать бизнес. Как следует из совместного исследовании сервиса SuperJob и компании «Контур.Фокус», в 2026 году в нежелании запускать собственное дело признались 40% граждан, а в 2025 года таковых было 34%. Открыть свой бизнес хотел бы 51% респондентов, еще 9% затруднились с ответом. Шубин отметил, что глобально на экономику это влияет, однако этот эффект нельзя оценивать только негативно.
«Это влияет на малый бизнес — стартовая история это в любом случае малый бизнес. То есть, нет притока новых предпринимателей. Но если мы говорим про экономику в целом, то мы уже не раз слышали, что нужны кадры, в том числе инженерные, технические и разнорабочие в разных сферах. Так что это не хорошо или плохо, просто это факт, с которым надо мириться. Может быть, для экономики это и не так плохо глобально. Хотя мы понимаем, что именно малый и средний бизнес является двигателем во всех странах мира: и средний класс развивает, и налоги платит, и создает вокруг себя что-то новое», — отметил он.
На нежелание россиян открывать свое дело влияет сразу несколько факторов: от повышения налогов и общей нестабильности до отсутствия популяризации малого предпринимательства, считает эксперт.
«Налоги повышались два года подряд для субъектов микро- и малого бизнеса — это один из факторов. Второй — нестабильная экономическая ситуация, когда людям хочется не рисковать, а получать стабильную зарплату, оклад. Когда у нас был федеральный проект по популяризации предпринимательства, в то время был самый большой индекс людей, кто хотел открыть свое дело. Много говорилось про предпринимательство, много было программ по открытию предпринимательского дела. Сейчас такого нет. С другой стороны, сейчас с учетом развития технологий очень сильно сокращается скорость принятия решения, скорость аналитики, которую можно получить с помощью искусственного интеллекта. Можно проанализировать отрасль, сферу, регион, понять как и где лучше начать», — пояснил собеседник НСН.
Однако одной популяризацией повысить мотивацию россиян заниматься собственным бизнесом невозможно, уверен Шубин. Он считает, что к проблеме нужно подходить комплексно.
«Нужно создавать условия, чтобы не было обманутых ожиданий, особенно у молодежи. Не забываем, что налоговая нагрузка увеличивается, тарифы растут по разным категориям, от электроэнергии до коммунальных услуг. И здесь должна быть комплексная история про создание приятных условий для старта, для развития дальнейшего бизнеса. На одних маркетплейсах не уедешь, хотя это значимая часть экономики. Но с точки зрения импортозамещения и развития отечественной промышленности, конечно, нужны другие шаги. Также у нас в институтах базовое образование еще не так развито с точки зрения предпринимательских навыков, которые позволяли бы студентам осваивать не только профессию, но и открывать свое дело. Есть вещи, которые надо масштабировать, и создавать условия именно для того, чтоб было интересно и выгодно становиться предпринимателем», — резюмировал он.
Ранее директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский в разговоре с НСН отмечал, что банки оценивают, как рискованные, кредиты малым и средним организациям.
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