Россиянам объяснили, какие вклады выгодны в 2026 году
Банковские вклады остаются выгодными для тех, кто размещает суммы в пределах необлагаемого лимита. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по вопросам потребительского кредитования, операционный директор ООО «Космовизаком» Дмитрий Михайлов.
Он уточнил, что речь идёт о процентах в 160 тысяч рублей, что соответствует вкладу в размере примерно 1,3 млн рублей по ставке 12–13% годовых. Эксперт отметил, что таких вкладчиков не коснутся изменения 2027 года, предусматривающие включение процентов в общую налоговую базу.
Михайлов указал, что открытие вклада будет иметь смысл, если гражданин, располагающий средствами в размере до 1,3 млн рублей, сможет обойтись без них в течение 3–12 месяцев. Если же сумма свыше двух млн рублей или необходимость в деньгах может возникнуть в любой момент, то лучше выбрать иной способ сберержения.
«Если цель — не потерять средства, то вклад остается разумным выбором. Если нужен рост, придется искать другие пути и мириться с риском», — добавил управляющий партнер юридической компании Vita Liberta Сергей Конон.
Ранее финансист, кандидат экономических наук Кирилл Кучинский заявил, что предлагаемые банками вклады со ставкой 20%, как правило, являются временными промоакциями с очень жесткими условиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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