Представитель гособвинения указал, что гражданин Украины Сергей Кузнецов, которому предъявлены обвинения в подрыве, «совершил деяния, будучи военнослужащим», а значит их «следует расценивать как военное преступление».

По версии обвинения, в 2022 году Кузнецов по поручению украинских госорганов разработал план по уничтожению «Северных потоков». Им была собрана диверсионная группа, которая установила заряды с часовыми механизмами.

Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер заявил «Радиоточке НСН», что имеющихся подозрений в причастности Украины к диверсии на «Северных потоках» достаточно, чтобы Германия прекратила оказывать ей поддержку.

