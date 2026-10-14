Прокуратура ФРГ объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением

Прокуратура ФРГ назвала подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» военным преступлением. Об этом сообщает RT.

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Представитель гособвинения указал, что гражданин Украины Сергей Кузнецов, которому предъявлены обвинения в подрыве, «совершил деяния, будучи военнослужащим», а значит их «следует расценивать как военное преступление».

По версии обвинения, в 2022 году Кузнецов по поручению украинских госорганов разработал план по уничтожению «Северных потоков». Им была собрана диверсионная группа, которая установила заряды с часовыми механизмами.

Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер заявил «Радиоточке НСН», что имеющихся подозрений в причастности Украины к диверсии на «Северных потоках» достаточно, чтобы Германия прекратила оказывать ей поддержку.

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ФОТО: РИА Новости
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