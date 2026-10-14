Россиянам рассказали, когда следует задуматься о продаже машины

Он уточнил, что речь идёт о ремонте и обслуживании машины, а также тратах на страховку, налог и топливо. По его словам, для автомобиля стоимостью 500 тысяч рублей годовой «порог» составляет 125–150 тысяч рублей, а для легковушки за миллион рублей — 250–300 тысяч рублей. При достижении или превышении этих ориентиров можно рассматривать вариант с продажей.

«Потеря рыночной стоимости в эти суммы не включена. Особенно настораживать должны внеплановые ремонты, которые происходят все чаще, и повторные поломки одной системы после восстановления», — отметил эксперт.

Селезнев добавил, что если затраты на машину на следующий год приближаются к цене исправного подержанного аналога, то продолжение ремонта старого авто становится спорным решением.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что идея появления на российском рынке качественной, безопасной и при этом дешевой машины является утопией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

