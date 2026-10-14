Эксперимент по запрету вейпов в Тарастане с 2027 года по 2032 год будет неудачным, потому что в соседних регионах продажа никотиносодержащей продукции будет разрешена. Об этом в пресс-центре НСН рассказала доктор медицинских наук, руководитель центра профилактики и контроля потребления табака Национального Медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

«Предложения о полном запрете вейпов на федеральном уровне уже вносились многократно. Очень важно, чтобы сейчас были приняты самые кардинальные меры, то есть запрет никотиносодержащей продукции на федеральном уровне и только дальше вывод этой продукции из оборота. Я очень слабо верю, что запрет на вейпы, который будет дан на откуп регионам, как в Татарстане, принесет желаемый результат, потому что в соседних регионах эта продукция будет продаваться, а значит ее будут ввозить в этот регион. Полностью прекратить этот поток будет невозможно. Самое опасное, что этот запрет будет как эксперимент – с 2027 по 2032 год. Если он себя не оправдает, то табачные компании и «мелкие лавочники» сразу скажут: «Запретами вы ничего не добьетесь»», — рассказала она.