Из региона в регион: Вейпы призвали запретить на федеральном уровне
Маринэ Гамбарян заявила НСН, что пока в одном регионе эта продукция запрещена, а в соседнем — разрешена, то поток ввоза не остановить.
Эксперимент по запрету вейпов в Тарастане с 2027 года по 2032 год будет неудачным, потому что в соседних регионах продажа никотиносодержащей продукции будет разрешена. Об этом в пресс-центре НСН рассказала доктор медицинских наук, руководитель центра профилактики и контроля потребления табака Национального Медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.
«Предложения о полном запрете вейпов на федеральном уровне уже вносились многократно. Очень важно, чтобы сейчас были приняты самые кардинальные меры, то есть запрет никотиносодержащей продукции на федеральном уровне и только дальше вывод этой продукции из оборота. Я очень слабо верю, что запрет на вейпы, который будет дан на откуп регионам, как в Татарстане, принесет желаемый результат, потому что в соседних регионах эта продукция будет продаваться, а значит ее будут ввозить в этот регион. Полностью прекратить этот поток будет невозможно. Самое опасное, что этот запрет будет как эксперимент – с 2027 по 2032 год. Если он себя не оправдает, то табачные компании и «мелкие лавочники» сразу скажут: «Запретами вы ничего не добьетесь»», — рассказала она.
Напомним что комитет Госсовета Татарстана поддержал законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов в республике. Ввести ограничения планируется с 1 марта 2027 года сроком на пять лет. Согласно проекту закона, в республике полностью запретят торговать электронными сигаретами и жидкостями для них.
Ранее сенатор Айрат Гибатдинов в пресс-центре НСН рассказал, что в России должны понять экономическую выгоду от ограничения продажи никотиносодержащей продукции, ведь в будущем будет меньше нагрузка на систему здравоохранения.
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