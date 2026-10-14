В России должны понять экономическую выгоду от ограничения продажи никотиносодержащей продукции, ведь в будущем будет меньше нагрузка на систему здравоохранения. Об этом в пресс-центре НСН рассказал сенатор Айрат Гибатдинов.

«Надо и взрослых ограничить от вейпов и электронных сигарет. Это наносит больший вред, чем табак и алкоголь. Здесь надо подходить жестче и не смотреть на какие-то акцизы, налоговые сборы. В первую очередь это здоровье нашей нации и наших детей. Даже если смотреть с экономической точки зрения: если сейчас мы оградим наших детей от этой пагубной привычки, то сохраним их здоровье, а в дальнейшем понесем меньше затрат по системе здравоохранения. Это выгодно. Молодежь надо привлекать к массовому спорту, как раз сейчас у нас популярны массовые забеги», — подытожил он.