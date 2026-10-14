Сенатор Гибатдинов назвал экономическую выгоду от запрета вейпов
Айрат Гибатдинов заявил, что в вопросе регулирования электронных сигарет и других подобных устройств не стоит смотреть на акцизы и налоговые сборы, а Юрий Оболонский призвал запретить продажу даже взрослым.
В России должны понять экономическую выгоду от ограничения продажи никотиносодержащей продукции, ведь в будущем будет меньше нагрузка на систему здравоохранения. Об этом в пресс-центре НСН рассказал сенатор Айрат Гибатдинов.
«Надо и взрослых ограничить от вейпов и электронных сигарет. Это наносит больший вред, чем табак и алкоголь. Здесь надо подходить жестче и не смотреть на какие-то акцизы, налоговые сборы. В первую очередь это здоровье нашей нации и наших детей. Даже если смотреть с экономической точки зрения: если сейчас мы оградим наших детей от этой пагубной привычки, то сохраним их здоровье, а в дальнейшем понесем меньше затрат по системе здравоохранения. Это выгодно. Молодежь надо привлекать к массовому спорту, как раз сейчас у нас популярны массовые забеги», — подытожил он.
В свою очередь исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России, член Общественного Совета при УВД по ЦАО Москва Юрий Оболонский добавил, что нужен полный запрет, даже для взрослых.
«Я считаю запрет вейпов нужно рассматривать не в контексте какого-то возраста. Их вообще нужно запретить! Тем более для взрослых», — подытожил он в пресс-центре НСН.
Ранее Оболонский заявил в пресс-центре НСН, что курение вейпов — первый уровень зависимого поведения и употребления в будущем наркотических веществ.
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