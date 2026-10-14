Песков: Нужно быть готовым к использованию искусственного интеллекта как оружия

По его ссловам, технологии ИИ «несут много добра и выгоды, повышают эффективность». Однако «так называемая вепонизация ИИ» таит в себе угрозы «для целых секторов экономики любой страны».

«И, конечно же, мы не являемся исключением.. И мы должны быть готовы к этим вызовам», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что угрозы в информационной сфере вышли на новый уровень, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

