Песков: Нужно быть готовым к использованию искусственного интеллекта как оружия

Целый ряд государств пытаются использовать новые технологии, в том числе искусственный интеллект (ИИ), для того, чтобы превратить их в оружие. Об этом заявил пресс-секретарь резидента РФ Дмитрий Песков.

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По его ссловам, технологии ИИ «несут много добра и выгоды, повышают эффективность». Однако «так называемая вепонизация ИИ» таит в себе угрозы «для целых секторов экономики любой страны».

«И, конечно же, мы не являемся исключением.. И мы должны быть готовы к этим вызовам», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что угрозы в информационной сфере вышли на новый уровень, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:КибербезопасностьОружиеТехнологииИскусственный ИнтеллектДмитрий Песков

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