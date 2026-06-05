Бизнес назвал приемлемую ключевую ставку для запуска активности
Андрей Шубин заявил НСН, что бизнес надеется на снижение ставки хотя бы до 12% к концу года.
При ключевой ставке в 10-12% бизнес уже сможет брать кредиты на коммерческой основе, а также нарастит инвестиционную активность, заявил НСН исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.
Глава Сбербанка Герман Греф назвал ключевую ставку 10-12% «психологической чертой» для бизнеса. Таким мнением он поделился после делового завтрака «Сбера» на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Также он отметил, что высокая реальная ставка препятствует росту инвестиционной активности. Шубин отметил, что это исторически приемлемый уровень ставки.
«Бизнесу всегда хочется пониже, 10-12% - это исторически психологический уровень. Если еще будет и субсидирование дополнительно, конечно, это толкнет инвестиции и капитал. У нас всегда базовые ставки были на уровне 10-12%, когда действовали программы поддержки малого бизнеса, в ряде отраслей они были на уровне 6-8%. Понятно, что это уже абсолютно нормальная история для коммерческого кредитования, для пополнения оборотных средств, для запуска проектов. К концу года мы можем надеяться, что ставка опустится до 12%, но посмотрим», - сказал он.
В июне 2025 года ЦБ запустил цикл постепенного снижения ключевой ставки. Тогда она находилась на уровне 20%, а уже в апреле 2026 года Центробанк установил показатель в 14,5%. В «Сбере» прогнозировали, что к концу года ставка упадет до 12%.
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