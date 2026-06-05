При ключевой ставке в 10-12% бизнес уже сможет брать кредиты на коммерческой основе, а также нарастит инвестиционную активность, заявил НСН исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.

Глава Сбербанка Герман Греф назвал ключевую ставку 10-12% «психологической чертой» для бизнеса. Таким мнением он поделился после делового завтрака «Сбера» на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Также он отметил, что высокая реальная ставка препятствует росту инвестиционной активности. Шубин отметил, что это исторически приемлемый уровень ставки.