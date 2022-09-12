Что курят россияне: Как санкции отразились на рынке сигарет
Производство сигарет изменилось с разрывом логистических цепочек, однако критических проблем в этой отрасли нет, рассказали в эфире НСН участники рынка.
На производстве табака в России больше всего отразился разрыв логистических цепочек, однако цены на сигареты не взлетели, а сырье без проблем закупается в «дружественных» странах, рассказал президент Российского сигарного союза Андрей Лоскутов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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Ранее после начала спецоперации на Украине американская компания Philip Morris, которая производит сигареты марок Marlboro, Parliament, Bond, а также бездымные системы нагревания табака Iqos, приостановила все инвестиции в России, в том числе запуск новых продуктов. Кроме того, об уходе из России сообщили британские British American Tobacco (производитель сигарет Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans – ред. НСН) и Imperial Brands. Андрей Лоскутов отметил, что некоторые компании пошли именно по пути смены владельца и продажи активов.
«Санкции однозначно повлияли на производство сигарет. Потому что сложилось так, что даже не годами, а десятилетиями сюда приходит судно, здесь разгружается, таможится. Все это тотально нарушено. И не потому что табака вдруг не стало, нет, все это есть. Но приходится теперь выстраивать новые пути, больше за них платить. Однако на цене это пока никак не сказывается. Мы приноравливаемся к этому, ищем пути. Но, в конце концов, все логистические проблемы будут выведены в какое-то русло. Сейчас ничего не делается на автомате: это проблемно и дорого. И пока эти проблемы - не проблемы потребителя, а проблемы производителя», - сказал Лоскутов.
По его словам, почти все сырье, которое используется для производства сигарет в России, поставляется из партнерских стран. Лоскутов отметил, что в основном это страны Латинской Америки, Африки и Азии.
«Практически все сырье производится в тех странах, с которыми Россия выстраивала и продолжает выстраивать замечательные партнерские и дружеские отношения. И на это, кстати, ушло огромное количество лет. Искреннее отношение к нам сейчас серьезно сказывается, как мы видим, оно дорогого стоит. Здесь вопросов нет, только в логистике. Все было заточено на то, что этот табак, собираемый в наших партнерских странах, приезжает в Европу, а оттуда транспортируется в Россию. Это сейчас меняется и это трудно, но это будет изменено. А табак поставляется в основном из Латинской Америки, Африки и немного Азии», - указал он.
Кроме того, президент Российского сигарного союза сообщил, что компания Philip Morris продолжает работать в России и никуда не собирается уходить с рынка. Он отметил, что в сложившейся политической ситуации у компании есть выбор: сменить владельца или продать активы.
«Компания Philip Morris работала и продолжает работать на территории России. Было заявление Philip Morris и USA в США, но это США и это понятные причины такого заявления, мы в России их комментировать вряд ли должны. Некоторые компании пошли по пути смены владельца и продажи активов. Они меняют состав владельцев, чтобы там были представители национального большинства. Но некоторые по этому пути не пошли. То есть, сегодняшняя ситуация позволяет образование таких многовариантных форматов, тем она и хороша», - подчеркнул Лоскутов.
В свою очередь пресс-служба Аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России подтвердила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что продолжает работу в России и продает существующий ассортимент в рамках действующих логистических возможностей. Там также отметили, что компания рассматривает варианты реструктуризации бизнеса, но не собирается полностью останавливать производство.
«Филип Моррис Интернэшнл продолжает работу в России, включая производство и продажу существующего ассортимента в рамках действующих логистических и регуляторных возможностей. Учитывая сохраняющиеся трудности с цепочками поставок, ограничения в финансовом и банковском секторах, ФМИ рассматривает различные варианты реструктуризации бизнеса, включая возможную передачу активов. Компания не имеет планов по изменению состава персонала или остановке производства и заинтересована в сохранении деловой эффективности российского подразделения после реструктуризации», - сказали в пресс-службе.
Также там обратили внимание на заявления генерального директора Philip Morris International Яцека Ольчака в середине июля. Тогда российские СМИ со ссылкой на интервью Ольчака агентству Bloomberg сообщили, что компания намерена покинуть российский рынок до конца года. Пресс-служба аффилированных компаний PMI в России уточнила, что речь идет только о том, что к концу года компания может лишь определиться с основным сценарием реструктуризации присутствия в России.
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