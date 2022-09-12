Что курят россияне: Как санкции отразились на рынке сигарет

По его словам, почти все сырье, которое используется для производства сигарет в России, поставляется из партнерских стран. Лоскутов отметил, что в основном это страны Латинской Америки, Африки и Азии.

«Практически все сырье производится в тех странах, с которыми Россия выстраивала и продолжает выстраивать замечательные партнерские и дружеские отношения. И на это, кстати, ушло огромное количество лет. Искреннее отношение к нам сейчас серьезно сказывается, как мы видим, оно дорогого стоит. Здесь вопросов нет, только в логистике. Все было заточено на то, что этот табак, собираемый в наших партнерских странах, приезжает в Европу, а оттуда транспортируется в Россию. Это сейчас меняется и это трудно, но это будет изменено. А табак поставляется в основном из Латинской Америки, Африки и немного Азии», - указал он.

Кроме того, президент Российского сигарного союза сообщил, что компания Philip Morris продолжает работать в России и никуда не собирается уходить с рынка. Он отметил, что в сложившейся политической ситуации у компании есть выбор: сменить владельца или продать активы.