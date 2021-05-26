Нелегальный онлайн-рынок табака в 2020 году превысил 500 млн рублей
Объем нелегального рынка табачной продукции и электронных сигарет в Рунете по итогам 2020 года превысил 500 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении международной компании Group-IB.
В сообщении отмечается, что ущерб производителям и государству в виде недополученных прибыли и налогов составил 1,1 миллиард рублей.
Отмечается, что самым популярным товаром в интернете стали классические сигареты, на продажу которых приходится 73,6% нелегального рынка, на табачные стики приходится 25,1%, на электронные сигареты – 1,3%.
На фоне запрета дистанционной продажи сигарет в России специалисты Group-IB обнаружили более 700 сайтов, реализующих продажу табачной продукции в обход действующего законодательства.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил план по реализации антитабачной концепции, которая рассчитана до 2035 года.
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