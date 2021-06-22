Число забывших о пенсиях россиян приблизилось к 2-м миллионам
Число россиян, которые не смогли получить положенную им накопительную часть пенсии, составило почти два миллиона. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные пенсионных фондов страны.
За 2020 год почти 2,1 миллиона клиентов пятнадцати крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ) страны забыли обратиться за выплатой, либо им ее не назначили. В 2019 году таких граждан было 1,6 миллиона.
Отмечается, что из-за особенностей актуарного учета, в список вошли граждане, имеющие право на единовременную выплату. По оценкам издания, таких было 200-400 тысяч, поэтому количество не получивших накопительную пенсию эксперты оценивают в 1,7-1,9 миллиона человек.
Это суммы составляют от 5,5 до 10,4 тысяч рублей. НПФ считают, что всему виной плохое информирование населения. Например, немногие граждане знают, что повышение возраста выхода на пенсию касается только страховой части выплат, накопительная же назначается раньше.
Кроме того, часто НПФ располагают устаревшими базами данных клиентов (телефонов и адресов граждан). Проблема возникает также на стадии взаимодействия НПФ и Пенсионного фонда России (ПФР). Ранее ПФР должен был сообщать гражданам о состоянии пенсионных счетов, но с 2013 года это требование не работает.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о ежемесячных прибавках к пенсиям многодетных родителей, которые воспитывают более четырех детей.
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